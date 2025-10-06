Conmemoran el Día Mundial del Docente

En el marco del Día Mundial del Docente, autoridades Municipales y educativas conmemoraron la fecha reconociendo la trascendencia de la labor de maestras y maestros en la formación de las nuevas generaciones.

El 5 de octubre, instaurado por la UNESCO en 1994, se celebra a nivel internacional para destacar la contribución esencial del magisterio al desarrollo de la sociedad y al fortalecimiento de los valores humanos.

Durante el acto conmemorativo, se rindió homenaje póstumo al profesor Porfirio Loya Ibarbo, cuyo nombre fue inscrito en la Rotonda de los Maestros Ilustres del Estado de Chihuahua, en reconocimiento a su trayectoria y legado educativo.

Originario de Delicias y egresado de la Escuela Normal del Estado “Profr. Luis Urías Belderráin”, el profesor Loya Ibarbo dedicó 54 años al servicio educativo, desempeñándose