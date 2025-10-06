Posponen eventos políticos en solidaridad con la gobernadora

Distintos funcionarios pospusieron ruedas de prensa y otros eventos públicos en solidaridad con el duelo que enfrenta la gobernadora Maru Campos, con el reciente fallecimiento de su esposo, Don Victor Cruz.

El CDE del PAN, había convocado a rueda de prensa este lunes 06 de octubre a las 9:00 horas, sin embargo envío un mensaje para notificar que se unen a la pena que embarga a la mandataria estatal y por ello, se pospone.

Asimismo, el Gobierno Municipal, pospuso hasta nuevo aviso el banderazo de arranque del paso superior Industrias y Nogales.

El servicio funerario será este lunes a las 10:00 horas en Mausoleos Luz Eterna de manera privada.