Realiza Gobernación Municipal ocho clausuras y 15 actas

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que del 29 de septiembre al 6 de octubre se realizaron 293 inspecciones a locales y establecimientos en la capital, resultado de las cuales se levantaron 15 actas administrativas por diversos motivos y se efectuaron ocho clausuras.

_Entre los establecimientos sancionados destacan:

Restaurante Bar Don Porfirio, por operar fuera del horario permitido.

Licorería La Canasta 28, por carecer de varios documentos requeridos.* Chofer particular, por no contar con el permiso de porteo necesario para el traslado de bebidas alcohólicas.

Arena de Rodeo de la Expogan, por exceder el aforo autorizado.

Asimismo, durante el espectáculo del artista Calle 24 en el Palenque de la Feria de Santa Rita, se detectó la interpretación de temas que constituyen apología del delito, por lo que se hizo efectivo el depósito en garantía por un monto de 735, mil 410 pesos, el cual ingresará a las arcas municipales como sanción correspondiente.

De igual forma, se concretaron tres clausuras adicionales derivadas de actas no atendidas de la semana anterior, correspondientes a los establecimientos:

Licorería Lombardo Toledano, C&J II, y BIF Cantera.La Subdirección de Gobernación mantiene activa una célula preventiva, integrada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, cuyo propósito es garantizar el orden, el sano desarrollo de las actividades comerciales nocturnas y prevenir la venta o consumo de sustancias ilícitas.