¿Sufres de violencia familiar? en la UAVI te pueden ayudar.

Con el compromiso de proteger a las familias chihuahuenses, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, trabaja permanentemente en la atención de la violencia familiar y de género mediante las Unidades de Atención a la Violencia Familiar (UAVI), espacios especializados donde se brinda acompañamiento y orientación a víctimas.

La violencia familiar y de género puede presentarse de diversas formas: física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, y muchas veces se manifiesta en señales que pueden pasar desapercibidas, como el control excesivo de la pareja, el aislamiento social, las humillaciones constantes o las amenazas verbales es por ello por lo que las personas tienen que estar muy alertas si se presenta algún signo de este tipo según informo Vera Rojero, abogada de UAVI.

La abogada dio a conocer que es importante cuando se detecte alguna señal de alerta se busque apoyo profesional y de instituciones como las Unidades de Atención a la Violencia Familiar y con ello evitar que escalen a situaciones de mayor riesgo. Remarcó que la atención es gratuita y de manera confidencial.

Las UAVI se encuentran ubicadas en las comandancias norte y sur, ofrecen apoyo integral y cuentan con personal capacitado para brindar atención psicológica, asesoría legal y canalización a instancias correspondientes, entre otros.

De esta manera el Gobierno Municipal y la Dirección de Seguridad Pública reiteran su compromiso de trabajar en favor de la seguridad y el bienestar de las familias, y además de contar con la línea de emergencia 911 en donde se puede solicitar el apoyo inmediatamente, se cuenta con esas unidades las cuales están disponibles de lunes a viernes de 8:30 a 20.30 horas y sábado y domingo de 9:00 a 14:00 horas.