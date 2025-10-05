Conoce el calendario de octubre del Programa Alimentario del Adulto Mayor del DIF Municipal.

El Gobierno Municipal, por medio del DIF, informa a las y los beneficiarios del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) edición 2025, las fechas en las que podrán acudir a su centro comunitario del 06 al 31 de octubre por su apoyo:

6 de octubre:

Riberas, 9:00 horas

El Porvenir, 10:00 horas

Sahuaros, 13:30 horas

7 de octubre:

Chihuahua 2000, 10:00 horas

Rodolfo Fierro, 12:00 horas

Villa Fantasía, 14:00 horas

8 de octubre:

Nuevo Triunfo, 10:00 horas

Quintas Carolinas, 10:45 horas

9 de octubre:

Villa Vieja, 9:00 horas

La Villa, 11:30 horas

Industrial, 12:15 horas

10 de octubre:

CEDEFAM Vallarta, 10:30 horas

Unidad Karike, 12:30 horas

13 de septiembre:

CEDEFAM 2 de Junio, 9:00 horas

Villa Nueva, 12:00 horas

14 de octubre:

Insurgentes, 9:00 horas

Lomas Karike, 9:00 horas

Unidad, 11:15 horas

Diego Lucero, 12:45 horas

15 de octubre:

Martín López, 13:00 horas

16 de octubre:

Panorámico, 9:00 horas

Colinas del Sol, 9:00 horas

Granjas, 9:45 horas

Jardines del Saucito, 12:00 horas

17 de octubre:

Cerro de la Cruz, 9:00 horas

20 de octubre:

Aires del Sur, 10:30 horas

21 de octubre:

Dale, 10:15 horas

Valle de La Madrid, 11:00 horas

Díaz Ordaz, 11:45 horas

Rosario, 12:30 horas

23 de octubre:

Ranchería Juárez, 12:00 horas

24 de octubre:

Mármol III, 9:00 horas

Vistas Cerro Grande, 12:00 horas

28 de octubre:

Lealtad II, 11:00 horas

Lealtad I, 12:30 horas

Desarrollo Urbano, 12:30 horas

29 de octubre:

Santa Rosa, 9:00 horas

30 de octubre:

Arturo Gámiz, 9:00 horas

Popular, 13:30 horas

CEDEFAM Palestina, 13:30 horas

31 de octubre:

CEDEFAM Punta Oriente, 9:45 horas

Se exhorta a las y los adultos mayores a acudir con su carnet, al centro comunitario que registraron como punto de recolección. Asimismo, se les pide acudir a la hora correspondiente.

Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en las extensiones 2232 y 2239 o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.