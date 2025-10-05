HomeLocalConoce el calendario de octubre del Programa Alimentario del Adulto Mayor del DIF Municipal.
Local

Conoce el calendario de octubre del Programa Alimentario del Adulto Mayor del DIF Municipal.

La redaccióndestacadodif municipalpaam

El Gobierno Municipal, por medio del DIF, informa a las y los beneficiarios del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) edición 2025, las fechas en las que podrán acudir a su centro comunitario del 06 al 31 de octubre por su apoyo:

6 de octubre:

  • Riberas, 9:00 horas
  • El Porvenir, 10:00 horas
  • Sahuaros, 13:30 horas

7 de octubre:

  • Chihuahua 2000, 10:00 horas
  • Rodolfo Fierro, 12:00 horas
  • Villa Fantasía, 14:00 horas

8 de octubre:

  • Nuevo Triunfo, 10:00 horas
  • Quintas Carolinas, 10:45 horas

9 de octubre:

  • Villa Vieja, 9:00 horas
  • La Villa, 11:30 horas
  • Industrial, 12:15 horas

10 de octubre:

  • CEDEFAM Vallarta, 10:30 horas
  • Unidad Karike, 12:30 horas

13 de septiembre:

  • CEDEFAM 2 de Junio, 9:00 horas
  • Villa Nueva, 12:00 horas

14 de octubre:

  • Insurgentes, 9:00 horas
  • Lomas Karike, 9:00 horas
  • Unidad, 11:15 horas
  • Diego Lucero, 12:45 horas

15 de octubre:

  • Martín López, 13:00 horas

16 de octubre:

  • Panorámico, 9:00 horas
  • Colinas del Sol, 9:00 horas
  • Granjas, 9:45 horas
  • Jardines del Saucito, 12:00 horas

17 de octubre:

  • Cerro de la Cruz, 9:00 horas

20 de octubre:

  • Aires del Sur, 10:30 horas

21 de octubre:

  • Dale, 10:15 horas
  • Valle de La Madrid, 11:00 horas
  • Díaz Ordaz, 11:45 horas
  • Rosario, 12:30 horas

23 de octubre:

  • Ranchería Juárez, 12:00 horas

24 de octubre:

  • Mármol III, 9:00 horas
  • Vistas Cerro Grande, 12:00 horas

28 de octubre:

  • Lealtad II, 11:00 horas
  • Lealtad I, 12:30 horas
  • Desarrollo Urbano, 12:30 horas

29 de octubre:

  • Santa Rosa, 9:00 horas

30 de octubre:

  • Arturo Gámiz, 9:00 horas
  • Popular, 13:30 horas
  • CEDEFAM Palestina, 13:30 horas

31 de octubre:

  • CEDEFAM Punta Oriente, 9:45 horas

Se exhorta a las y los adultos mayores a acudir con su carnet, al centro comunitario que registraron como punto de recolección. Asimismo, se les pide acudir a la hora correspondiente.

Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en las extensiones 2232 y 2239 o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.

