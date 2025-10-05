Todo un éxito primer día del FICUU Urbano.

-Chihuahuenses podrán disfrutar hoy del talento local en calles del Centro.

El Gobierno Municipal, a través del Instituto de Cultura del Municipio, llevó a cabo el primer día del FICUU Urbano con gran asistencia de familias que se dieron cita en el Centro Histórico para disfrutar de una tarde llena de música, danza, teatro y arte urbano, en el marco del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU 2025).

Desde las 6:00 de la tarde, las calles Libertad y Victoria se llenaron de energía y creatividad con las presentaciones de artistas locales seleccionados a través de la convocatoria municipal, que reunió a más de 100 propuestas y eligió 26 proyectos representativos del talento chihuahuense.

El público pudo disfrutar de espectáculos de danza contemporánea, conciertos, puestas en escena teatrales y proyectos de muralismo que transformaron el paisaje urbano del corazón de la ciudad, reafirmando que Chihuahua Capital es un semillero de creatividad y arte en todas sus formas.

El FICUU Urbano continúa este domingo 5 de octubre, y la invitación está abierta para que las y los chihuahuenses se sumen nuevamente a esta gran celebración cultural, con entrada libre y actividades para todas las edades a partir de las 6pm.

Cartelera del segundo día – Domingo 5 de octubre:

Spot 1 – Calle Libertad y 3ra

• 06:00 PM – Música: MC Country Music – MC Country Music

• 06:45 PM – Música: Voz Mestiza – Sonidos Curativos

• 07:30 PM – Música: Flandora – Flandora

Spot 2 – Calle Libertad y 5ta

• 06:00 PM – Danza: Grupo de Danza del Centro Comunitario Cerro Prieto – La Gran Fiesta Norteña

• 06:45 PM – Música: Efepé – Efepé

• 07:30 PM – Música: Felix García – Felix García Canciones con inteligencia no artificial

Spot 3 – Calle Victoria frente al Casino

• 06:00 PM – Teatro Urbano: Altroké Teatro – Qué sueñan los sapos

• 06:45 PM – Música: Mejor Abraham – Mejor Abraham

• 07:30 PM – Música: Nina’s Soul – Del Bolero al Jazz

Spot 4 – Calle Victoria frente a Starbucks

• 06:00 PM – Danza: La Parvada – Atemporalidad en Movimiento

• 06:45 PM – Música: Marito Ramírez – Marito Ramírez

• 07:30 PM – Música: Damián Valenzuela – Damián Valenzuela

Con este arranque exitoso, el Gobierno Municipal y el alcalde Marco Bonilla refrendan su compromiso de fortalecer la escena artística y ofrecer espacios para que el talento local brille ante su comunidad, impulsando a Chihuahua como una capital cultural de referencia en el norte del país.