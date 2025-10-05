Falso que Dos Bocas “esté funcionando al 100%”, como afirma Sheinbaum.

Animal Político

Por: Frasua Esquerra

Falso

Frase: “Que nadie les diga otra cosa. La refinería Dos Bocas, la refinería Olmeca está funcionando al 100%.”

Autor: Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Lugar y fecha: 20 de septiembre en Villahermosa, Tabasco

El gobierno de Morena acumula ya once mentiras sobre la refinería Olmeca

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en Villahermosa, Tabasco, que “La refinería Dos Bocas, la refinería Olmeca está funcionando al 100%”. Esta declaración es falsa y representa al menos la undécima ocasión en que el gobierno de Morena, incluyendo a Sheinbaum y al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha emitido información incorrecta o incumplido promesas sobre la operación y producción de la refinería.

De acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) de agosto de 2025, la refinería Olmeca procesó 133.2 mil barriles diarios de petróleo y produjo 102.6 mil barriles diarios de productos petrolíferos, lo que representa apenas el 39% de su capacidad de procesamiento y el 30% de su capacidad de producción.

Estos resultados muestran que la planta está lejos de operar al 100%, como afirmó recientemente la presidenta de México. La refinería Olmeca (Dos Bocas) tiene una capacidad máxima de 340 mil barriles diarios (Mbd).

La refinería, a la baja y la segunda con menor producción

Al mes de agosto de 2025, la refinería Dos Bocas no solo opera muy por debajo de lo prometido, sino que además registra dos meses consecutivos a la baja tanto en procesamiento de crudo como en elaboración de productos petrolíferos.

Esta tendencia se mantiene mientras la refinería Dos Bocas se posiciona como la segunda con menor producción dentro del Sistema Nacional de Refinación. En agosto de 2025, la planta elaboró 102.6 mil barriles diarios (Mbd) de productos petrolíferos, siendo superada únicamente por la refinería Madero, con 98.6 Mbd, y quedando muy por debajo de Salina Cruz, que produjo 236.6 Mbd.

La declaración de Sheinbaum se suma a una larga lista de afirmaciones falsas o engañosas hechas por el gobierno de Morena —primero por Andrés Manuel López Obrador y ahora por la propia presidenta— sobre la operación y los resultados de Dos Bocas.

Desde antes de su inauguración en 2022, el proyecto ha estado rodeado de promesas incumplidas, fechas aplazadas y cifras incorrectas de su desempeño. En total, con la frase del 20 de septiembre, suman al menos once ocasiones en que las autoridades han presentado información falsa sobre la refinería.

El patrón comenzó con las primeras promesas de López Obrador, cuando aseguró que la refinería produciría su primer barril en diciembre de 2022. Eso no ocurrió. Luego, el 1 de julio de 2023, volvió a anunciar que comenzaría a procesar 170 mil barriles diarios y que para el 15 de septiembre duplicaría esa cifra.

Ninguna de esas metas se cumplió.

A lo largo de 2023 y 2024, tanto él como la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, insistieron en que la planta ya estaba produciendo, aunque los reportes de Pemex indicaban lo contrario: no existía producción comercial y la refinería seguía en fase de integración. En enero y febrero de 2024, Romero y el propio presidente volvieron a dar nuevas fechas de arranque que también se incumplieron.

El 3 de agosto de 2024, durante un acto público, el director de Pemex afirmó que a partir del 21 de ese mes Dos Bocas procesaría 340 mil barriles diarios, es decir, a plena capacidad. Al día siguiente, López Obrador sostuvo que la refinería ya estaba produciendo el 10% de la gasolina que consume el país, equivalentes a 87 mil 500 barriles por día.

Los datos oficiales desmintieron ambas declaraciones: en agosto de 2024, Dos Bocas produjo solo mil 144 barriles de gasolina diarios, el 0.14% del consumo nacional de más de 800 mil barriles, y procesó apenas 84 mil 128 barriles diarios de crudo, una cuarta parte de su capacidad prometida. México, en ese mismo mes, siguió importando más de 540 mil barriles diarios de gasolina, lo que evidencia que la supuesta autosuficiencia energética seguía lejos de alcanzarse.

En septiembre de 2024, la Secretaría de Gobernación publicó que el costo total de la refinería había sido de 150 mil millones de pesos. Pero una respuesta de Pemex a una solicitud de información, fechada el 17 de septiembre de ese año, reveló que el monto real ascendía a 16 mil 816 millones de dólares, es decir, más de 320 mil millones de pesos al tipo de cambio vigente, más del doble de lo informado oficialmente. A pesar del sobrecosto, los resultados de producción continuaron por debajo de lo esperado.

Los propios reportes de Pemex señalan que Dos Bocas no ha operado de forma estable ni sostenida, en parte por fallas técnicas como la salinidad del crudo procesado, que en distintos momentos obligó a reducir o suspender la operación de las plantas.

En 2025, ya con Sheinbaum en la presidencia, las declaraciones falsas continuaron. El 6 de marzo y el 29 de abril, la mandataria aseguró que Dos Bocas ya estaba produciendo 100 mil barriles diarios. Pero según los registros de Pemex, en marzo el procesamiento fue de poco más de 100 mil barriles de crudo, mientras que la producción real de petrolíferos fue de alrededor de 50 mil.

El 7 de julio, la presidenta afirmó que la refinería producía “casi 200 millones de barriles diarios”, cuando los datos del mes mostraron que fueron 156 mil 265. Asimismo, en su Primer Informe de Gobierno, el 1 de septiembre, Claudia Sheinbaum dijo que la refinería operaba al 100%, lo que volvió a ser desmentido por las cifras oficiales.

En total, desde 2022 hasta septiembre de 2025, el gobierno federal ha ofrecido al menos once declaraciones falsas sobre Dos Bocas: sobre su fecha de arranque, su nivel de producción, su capacidad operativa y su costo real.

A tres años de su inauguración, la refinería no ha alcanzado su objetivo de producir 340 mil barriles diarios. Pese a los anuncios, los datos oficiales muestran que Dos Bocas sigue sin funcionar plenamente y que su desempeño se mantiene por debajo de lo prometido.