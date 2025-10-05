Fallece el empresario Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.



Las y los integrantes del gabinete estatal, así como el personal del Gobierno del Estado, expresan sus más sinceras condolencias, cariño y solidaridad a la gobernadora Maru Campos y a toda la familia Cruz Russek, en estos momentos de dolor.

Nos unimos con respeto y afecto a su pena, deseando fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida.



Trayectoria.

Víctor Cruz Russek fue Contador Público egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Destacado empresario del sector automotriz y productor ganadero, se distinguió por su compromiso con el desarrollo económico y productivo del estado.

Se desempeñó como presidente del Grupo CR3, consolidando una importante trayectoria empresarial marcada por su liderazgo, visión y profundo compromiso con Chihuahua.

A lo largo de su carrera, participó como consejero en diversas instituciones financieras y educativas, entre ellas la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Bancomer, Inverlat, la Universidad La Salle y la UACH, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de los sectores empresarial,

educativo y productivo de la entidad.