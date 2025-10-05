Lamento profundamente el sensible fallecimiento de Don Víctor Cruz Russek: Marco Bonilla.

“Chihuahuense ejemplar, hombre comprometido con el desarrollo económico del Estado y un ser humano como pocos”, destacó el edil.

Abrazo solidariamente a toda la familia Cruz Russek, a sus hijos Mónica Patricia, Víctor Manuel y Manuel Víctor y de manera muy especial a su Señora esposa, nuestra Gobernadora Maru Campos, rogando a Dios que el Altísimo les dé consuelo en estos difíciles momentos.

Junto a Karina, nos unimos en oración por su descanso eterno y una pronta resignación de todos sus seres queridos. Que Descanse en Paz.