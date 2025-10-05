Estará Destilichadero en 5 colonias del 6 al 11 de octubre.

-Viernes 10 y sábado 11 de octubre estará en la colonia Díaz Ordaz.

H. Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará 6 al 11 de octubre en cinco colonias de la Capital.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 6 de octubre

Colonia: Luna Azul

Cuadrante: 70a, Nueva España, 80a, 2a

Contenedor: Guadalupe Ramos y 78 y 1/2

Martes 7 de octubre

Colonia: Granjas Cerro Grande

Cuadrante: 31a, Vista del Bosque, Puerto Ángel, Abetos, 70a, Sauces, 7a, Llano del Oso

Contenedor: Garambullos y Pinabetes

Miércoles 8 de octubre

Colonia: Insurgentes

Cuadrante: Av. Juan Escutia, Tecnológico, Río Aros, Gabino Barreda

Contenedor: Salvador Dalí y Leonardo Da Vinci

Jueves 9 de octubre

Colonia: Atenas

Cuadrante: Vialidad Los Nogales, Clavel, Fedor Dostoyevski, Vialidad Sacramento

Contenedor: Hades y Cronos

MEGA DESTILICHADERO

Viernes 10 y sábado 11 de octubre

Colonia: Díaz Ordaz

Cuadrante: Zubirán, 46a, Av. Coordinadora, Alta Tensión, Miguel Alemán

Contenedor: 46a y Melchor Guaspe