Inicia periodo de entrega de fichas en la Universidad Tecnológica de Chihuahua.

Estará vigente hasta el 15 de noviembre

La Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCh) informó que este primero de octubre, inició la entrega de fichas para el cuatrimestre enero-abril 2026, para ingresar al campus central o a la Unidad Bilingüe Internacional y Sustentable en la capital, o en las unidades académicas de Ojinaga y Cuauhtémoc.

La fecha límite para tramitarla es el 15 de noviembre y el proceso se debe realizar vía digital, con tres pasos a seguir que están detallados en la página oficial www.utch.edu.mx.

La institución ofrece seis carreras bajo el modelo tradicional: Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital, Industrial, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica, Energías y Desarrollo Sostenible, y la Licenciatura en Negocios y Mercadotecnia.

En el modelo bilingüe se cuenta con la Licenciatura en Lengua inglesa, Negocios y Mercadotecnia, e Ingeniería Industrial y Tecnologías de la Información e Innovación Digital.

El examen de ingreso se realizará en línea el 21 de noviembre y los resultados se publicarán el 28 de noviembre, en la página web oficial de la institución.

Entre las alternativas extra académicas que el plantel brinda al alumnado, se cuenta con el servicio de casas de cuidado diario a bajo costo.

Además hay 10 tipos de becas internas y externas: académica, alimenticia, cultural y deportiva, así como de fundaciones, entre otras, y un programa para el dominio del idioma francés.

Para mayores informes comunicarse al teléfono 6144322000, o visitar la página web: https://www.utch.edu.mx/index.php/aspirantes/.