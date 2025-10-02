Abre DIF Estatal sesión informativa para iniciar proceso de adopción.

Con el objetivo de brindar asesoría y acompañar a las personas que están interesadas en iniciar el proceso para la adopción de una Niña, Niño o Adolescente (NNA), el DIF Estatal realizará una sesión informativa el próximo 16 de octubre.

Así lo dio a conocer la titular del Departamento de Adopciones del DIF Estatal, Aniela Prieto, quien detalló que esta sesión está dirigida para quienes radiquen en la ciudad de Chihuahua, en tanto que se abrirán fechas para atender en otros municipios.

La funcionaria apuntó que el objetivo es la restitución del derecho de los menores de edad a vivir en familia de una manera permanente.

“Se busca que las familias cuenten con los medios para proveer la educación, salud, seguridad social, así como ofrecer una estabilidad emocional y vivienda con calidad que cuente con espacios y servicios básicos”, dijo.

Para acreditar lo anterior, se debe de contar con el certificado de idoneidad, que es un documento expedido por Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con previa aprobación de un Consejo Técnico en Materia de Adopción y con él se verifica que las familias tienen las condiciones adecuadas para integrar a una niña, niño o adolescente.

Para obtener el certificado de idoneidad es necesario cumplir con los siguientes pasos:

1.- Asistir a un curso de capacitación impartido por la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que consta de cinco sesiones, donde se brinda una educación social en la materia, herramientas para una crianza asertiva y se dan a conocer las características y necesidades de los niños, niñas y adolescentes susceptibles de adopción.

2- Una vez concluido el curso deberán presentar ante la Procuraduría de Protección, la solicitud de adopción acompañada de documentos personales, laborales y médicos. Con lo anterior se iniciará su expediente.

3.- Las personas solicitantes son evaluadas en materia de psicología y trabajo social con el objetivo de acreditar que cuentan con las condiciones emocionales, socioeconómicas y familiares aptos.

De esta forma, la solicitud será revisada por el Consejo Técnico Estatal de Adopciones dependiente del DIF Estatal para la aprobación del certificado de idoneidad que permitirá ser tomado en cuenta para la asignación de NNA susceptibles de adopción.

Para conocer más sobre el proceso, así como mitos y realidades, se les invita a que asistan a la próxima sesión informativa en la ciudad de Chihuahua.

Para realizar el registro para la sesión informativa el DIF Estatal invita a enviar nombre y número de teléfono al correo: adopcionesdifchih@gmail.com.