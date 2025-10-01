Reportan avance del 75% en la rehabilitación de la ciclopista de la Ciudad Deportiva

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, reporta un avance del 75 por ciento en la rehabilitación de la ciclopista de la Ciudad Deportiva, proyecto ganador del Presupuesto Participativo al recibir más de 4 mil 900 votos en el Distrito 15.

Con una inversión superior a los 5 millones de pesos, entre los trabajos ya realizados se encuentran la reposición de 3 mil 375 metros cuadrados de carpeta asfáltica, instalación de reflectores, colocación de lámina en la techumbre tipo palapa y pintura en el área de gradas.

En las próximas semanas se concluirá con la sustitución de la malla ciclónica en todo el perímetro de la pista, así como la rehabilitación de la explanada central de adoquín y la aplicación de pintura en la carpeta de rodamiento.

Debido a que las labores continúan, se exhorta a la ciudadanía a no ingresar al inmueble deportivo hasta que la obra esté concluida en su totalidad.

Cabe señalar que esta renovación traerá beneficios directos a 2 mil ciclistas, al mismo tiempo que mejorará la imagen de uno de los espacios verdes más importantes de la ciudad.

El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla valora la comprensión de la ciudadanía por los inconvenientes que pudieran presentarse durante estas labores y ratifica su compromiso de ofrecer espacios públicos en condiciones seguras, funcionales y adecuadas para todas y todos.