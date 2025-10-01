Basta de corcholatas rumbo al 2027, mala experiencia con AMLO: CCE



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado, criticó abiertamente a quienes ya han comenzado a promover sus aspiraciones rumbo a las elecciones de 2027 en Chihuahua, calificando esta práctica como una “mala herencia” del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Expresó su preocupación por la aparición de espectaculares, campañas disfrazadas y otros actos anticipados de promoción política. “Es una distracción que daña la agenda de trabajo. Lo importante es que el jale mate grilla”, sentenció.

El líder empresarial señaló que el país necesita enfocarse en resultados, no en protagonismos prematuros. “Lo vimos con las famosas ‘corcholatas’, y ya sabemos cómo terminó ese experimento. No queremos repetir errores”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado a los actores políticos a respetar los tiempos electorales y concentrarse en resolver los desafíos actuales del país, en lugar de adelantarse a la contienda de 2027.