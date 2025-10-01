Desec se deslinda de “corcholatas” y apuesta por el desarrollo económico de Chihuahua

Chihuahua, Chih.- El presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (Desec), Jorge Cruz Camberos, dijo no tener comentarios sobre las “corcholatas” que comienzan a destaparse tanto en el PAN como en Morena con miras a la gubernatura de 2027, pues su labor se centra exclusivamente en impulsar el desarrollo económico de la entidad.

“Los políticos se dedican a la política y es su asunto; nuestro compromiso es producir, generar empleo y mejorar la economía”, enfatizó.

En este sentido, Cruz Camberos destacó que recientemente se firmó un pacto de colaboración con el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, con el objetivo de fortalecer proyectos y acciones que detonen el crecimiento económico de la capital y del estado en general.

Con ello, Desec reiteró que su prioridad está puesta en la construcción de un mejor futuro para Chihuahua, dejando los procesos electorales a los actores políticos.