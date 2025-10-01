Invitan a participar en el Foro Urbano de Vivienda 2025

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua (IMPLAN), invita al Foro Urbano de Vivienda 2025, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones, Sala B el próximo 6 de octubre.

Este foro busca abrir un espacio de diálogo y aprendizaje en torno a la vivienda y el diseño urbano sustentable, reuniendo a los sectores público, privado, social y académico para construir propuestas que impulsen una ciudad más equitativa, eficiente y con visión de futuro.

El programa contará con conferencias de especialistas en vivienda, planeación y diseño urbano, además de mesas panel de alumnos de universidades y mesas panel de expertos.

La entrada será gratuita y el registro podrá realizarse el día del evento partir de las 8:00 de la mañana o a través de la página web: https://www.eventbrite.com.mx/e/foro-urbano-de-vivienda-tickets-1680964392749?aff=oddtdtcreator.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso con la planeación y el desarrollo urbano sustentable, al impulsar la participación ciudadana para construir juntos el futuro de Chihuahua.