Invitan a disfrutar de los eventos de aventura del FITA Chihuahua este fin de semana

La Secretaría de Turismo, a través del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2025 invita a la ciudadanía a participar en las actividades que se llevarán a cabo los días 4 y 5 de octubre en Bachíniva, Buenaventura e Ignacio Zaragoza.

Eventos que forman parte del calendario oficial del Festival, para impulsar el turismo de aventura, promover los destinos del estado y fortalecer la economía regional.

El 4 de octubre se realizará la Ruta El Manzanazo en Bachíniva, un recorrido para vehículos todo-terreno donde se proyecta la asistencia de este 150 y 200 personas.

El trayecto ofrece paisajes rurales, arquitectura tradicional como casas de adobe, formaciones rocosas y tramos llenos de adrenalina.

Para el domingo se llevará a cabo la competencia de ciclismo de ruta El Gran Fondo Las Emes, en los municipios de Buenaventura e Ignacio Zaragoza.

Contará con la participación de más de 120 ciclistas que recorrerán la carretera Ignacio Zaragoza–Buenaventura, y atravesarán el tramo conocido como “las M’s”, en las categorías de 90, 50 o 30 kilómetros.

Para más información sobre próximos eventos, se invita a seguir las redes oficiales: @fita.chihuahua y @TurismodeChihuahua.