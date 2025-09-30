Sostiene Maru reunión de trabajo con presidenta del Tribunal Superior de Justicia

La gobernadora Maru Campos sostuvo esta tarde en Palacio de Gobierno, una reunión de trabajo con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, en el marco del trabajo de colaboración que se mantiene entre ambos poderes.

Durante el encuentro, ambas dieron seguimiento al trabajo prioritario que realiza el Poder Judicial y se plantearon las formas para asegurar una coordinación ágil y oportuna entre las diferentes instancias, en beneficio de la ciudadanía.

Ambas coincidieron en la importancia de mantener el Estado de Derecho y la democracia, como los pilares fundamentales para un Chihuahua justo para todas y todos, con la meta en común de contribuir a una sociedad más equitativa.

Herrera por su parte, dijo que la colaboración entre los dos poderes es fundamental, sobre todo, enfatizó, para los proyectos que se tienen para su gestión.

Entre los temas que busca impulsar, precisó que se encuentran el de la central de actuarios y el de los defensores públicos, así como el fortalecimiento del poder Judicial en Ciudad Juárez.