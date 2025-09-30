Defiendo a los pequeños ganaderos; Gobierno Federal los abandona e importa carne de Brasil: Mario Vázquez

El Senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, lamentó el abandono que sufre la ganadería chihuahuense por parte del Gobierno Federal, con acciones como importar carne de Brasil, por lo que exigió que se asuma la responsabilidad en el tema sanitario, que hoy afecta principalmente a miles de familias productoras del estado.

El legislador denunció que mientras los grandes engordadores, empresas coludidas con el régimen, introductores y acopiadores de ganado buscan defender sus propios intereses, en la parte más baja de la lista se encuentra el verdadero motor del campo: los pequeños productores sociales, quienes dependen del precio del becerro para asegurar el ingreso anual de sus familias.

“Yo vengo a defender a los productores del sector social, que son miles y miles de familias chihuahuenses que trabajan todos los días para sostener la ganadería. A ellos me refiero y a ellos tengo que defender”, enfatizó.

Vázquez recordó que el conflicto político entre México y Estados Unidos ha complicado la actividad comercial de los ganaderos, sin embargo, subrayó que no se puede dejar a un lado que la principal omisión recae en el gobierno federal, que ha dejado en el abandono la sanidad animal, indispensable para garantizar la exportación de becerros y mantener la competitividad del sector.

Por ello, reiteró su exigencia: “si el gobierno federal no puede hacerse cargo, que apruebe la iniciativa de reforma a la Ley de Sanidad Animal que he presentado, para que sea Chihuahua quien administre directamente su sanidad y pueda realizar las operaciones comerciales que más convengan a sus productores con los Estados Unidos”.

Finalmente, Vázquez Robles advirtió que quienes hoy desatienden este tema fundamental deberán enfrentar la sanción social y política que merece una irresponsabilidad de tal magnitud, y refrendó su compromiso firme de defender al campo chihuahuense y a los pequeños productores de ganado, porque de ellos depende no solo la economía local, sino el futuro de miles de familias.