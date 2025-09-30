Lleva Gobierno del Estado apoyos alimentarios y vacunas contra el sarampión a Chínipas y Matachí

El Gobierno del Estado llevó a cabo una serie de jornadas, como parte de la estrategia “Juntos por la Sierra Tarahumara”, con el fin de acercar la vacuna contra el sarampión, así como apoyos alimentarios a las zonas más vulnerables de los municipios de Chínipas y Matachí.

A través de la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) y el DIF Estatal, se aplicaron más de 100 vacunas a habitantes de las comunidades de Buenavista, Tejolocachi, San José de Nava, Matachí y Chinipas cabecera.

Asimismo, entregaron más mil 760 paquetes de grano mediante el programa NutriChihuahua, con lo que se busca fortalecer la salud y la alimentación de las familias.

El Gobierno del Estado invita a la ciudadanía a sumarse a las próximas jornadas de vacunación que se llevarán a cabo en distintos puntos de la entidad, con el propósito de salvaguardar la salud de las y los chihuahuenses.