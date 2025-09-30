Detienen a punta de pistola a Terence Crawford a 15 días después de vencer a Canelo Álvarez

Fuente: CNN en Español

El reconocido campeón de boxeo Terence “Bud” Crawford fue obligado a salir de su vehículo a punta de pistola y recibió una multa por conducción imprudente, según informó la Policía, pocas horas después de participar de un desfile de la victoria en su honor en su ciudad natal, Omaha, Nebraska.

Según un comunicado de prensa de la policía de Omaha, el incidente ocurrió en la madrugada del domingo y ha dado lugar a una investigación de asuntos internos.

Crawford asistió a un desfile de celebración en Omaha para conmemorar su victoria sobre Canelo Álvarez a principios de este mes, que lo coronó como campeón mundial indiscutido de peso supermediano.

Unas imágenes que han circulado ampliamente en redes sociales aparentemente muestran a Crawford saliendo de un auto a punta de pistola durante una parada de tráfico.

“Mientras hablaba con el conductor, un agente observó un arma de fuego en el piso del lado del conductor”, dice el comunicado de prensa de la Policía. “Por seguridad, se ordenó a los cuatro ocupantes salir del vehículo a punta de pistola”.

“Posteriormente, el conductor fue identificado como el señor Crawford tras verificar su licencia de conducir y se le emitió una multa por conducción imprudente. Un pasajero, miembro del equipo de seguridad del señor Crawford, también portaba un arma de fuego legal”.

“La Policía ha confirmado que todos los ocupantes tienen permiso legal para portar armas de fuego. Un supervisor y un teniente de policía acudieron al lugar a petición del señor Crawford”.