Asiste alcalde Bonilla a la Asamblea General Ordinaria del SITATYR en Juárez

El alcalde Marco Bonilla, asistió a la Asamblea General Ordinaria del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, SITATYR, como parte de su compromiso de apertura con los medios de comunicación y la libertad de expresión.

Fue la delegación Chihuahua de este sindicato quien hizo la invitación al alcalde capitalino, para participar en la Asamblea y saludar a los liderazgos gremiales que representan a diferentes medios de comunicación de televisión y la radio que viajaron de diferentes puntos del país y del estado para estar presentes.

Previo a la Asamblea, el edil expresó su reconocimiento al SITATYR, no sólo por su historia, que es larga y respetada, tambien por su capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos.

Este sindicato es la suma de muchas voces, talentos, comunicadores, técnicos, operadores, artistas, editores, locutores, camarógrafos y personas que construyen el relato cotidiano de una nación.