Reconoce alcalde la formación deportiva en la academia Javimo Taekwondo

Con el objetivo de alentar a las juventudes del deporte chihuahuense, el alcalde Marco Bonilla visitó la academia Javimo Taekwondo que encabeza el entrenador Javier Eduardo Montaño a quien reconoció su entrega y compromiso en la formación de atletas que comienzan su representación en eventos nacionales de esta disciplina.

La convivencia con las y los deportistas, estuvo acompañada por madres y padres de familia que impulsan una disciplina deportiva desde temprana edad, así como la presencia de la atleta Daniela Martínez Mariscal, que representó a México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y las clavadistas medallistas mundiales Lía y Mía Cueva.