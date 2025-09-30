Será Chihuahua sede del principal concurso de vinos de Latinoamérica

La ciudad Chihuahua fue presentada ante medios especializados de la capital del país, como sede de la 9ª edición del México Selection By Concours Mondial de Bruxelles (CMB), el certamen internacional de vinos y bebidas espirituosas más importante de Latinoamérica.

El evento fue encabezado por Orlando Barraza Chávez, subsecretario de Turismo de Chihuahua y por el sommelier y director del concurso, Carlos Borboa, con la presencia de Enrique Toledo, director de Desarrollo de Producto Turístico del Estado.

Por primera vez en su historia el certamen incluirá a las cervezas artesanales, para ampliar así su espectro de evaluación y promoción de bebidas de calidad producidas en México.

Se contará con un promedio de 50 jueces internacionales, 60 por ciento de los cuales son periodistas especializados en la materia que evaluarán los vinos y bebidas espirituosas (es decir destilados, cremas de licor y cervezas de toda la república).

Barraza Chávez destacó que Chihuahua cuenta con seis regiones vitivinícolas, 400 hectáreas de viñedos en producción y más de 250 en desarrollo, lo que coloca a la entidad en la cuarta posición a nivel nacional.

En su intervención, Borboa dijo que el estado de Chihuahua fue elegido por ser un destino de primer nivel y por contar con la infraestructura necesaria para eventos internaciones de esta talla.

Toledo informó que, de manera paralela al concurso, se realizarán diversas actividades en el marco del Mes del Vino en diversos municipios de la entidad, a fin de que todos participen en esta celebración de la vitivinicultura chihuahuense.

En ese sentido y debido al interés general, este año se prevén actividades abiertas al público, como ponencias y un área de degustación controlada en el Museo Casa Sebastián, donde se invitará a empresarios, líderes y compradores a participar en un espacio de networking.

La agenda oficial de actividades incluye visitas de los catadores y comunicadores a las vinícolas, cervecerías y destiladoras más importantes de Chihuahua.

La Secretaría de Turismo estatal coordinará una agenda extendida para jueces en Barrancas del Cobre y Samalayuca.

Las actividades del México Selection by CMB se llevarán a cabo en la ciudad de Chihuahua, del 17 al 22 de noviembre del presente año. Para más información, se invita a consultar las redes sociales oficiales @mexicoselection y @TurismodeChihuahua.