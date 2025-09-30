Invierte FECHAC 52 mdp Colegio Sol de Oriente

Brindando a niñas y niños de la colonia Praderas del Sur y sus alrededores instalaciones de primer nivel y un modelo educativo para una educación integral y de calidad, el Colegio Sol de Oriente fue inaugurado por parte de Quinta Amigo, A. C.; la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. (FECHAC) y aliados que en conjunto invirtieron más de 90 millones de pesos en la construcción y equipamiento del centro educativo.

Del total de la inversión, más de 52 millones de pesos fueron aportados por FECHAC para la construcción y equipamiento del centro educativo con paneles solares y tecnología de seguridad; por su parte, más de 25 millones de pesos fueron invertidos por Quinta Amigo, A. C.; más de 7 millones de pesos fueron aportados por FICOSEC para la adquisición y entrega de mobiliario; además, se contó con el apoyo de Fundación Grupo Cementos de Chihuahua e Interceramic que contribuyeron con material de calidad para la construcción

Asimismo, en este proyecto aportaron Fundación Familia Bocar, A. C.; Grupo Roga y Promesa Educativa para México, que estará a cargo de la implementación del Modelo Educativo SER, a través del cual ofrece a estudiantes en situación de vulnerabilidad educación de calidad, desayuno y comida balanceados, fortalecimiento profesional de docentes y horario extendido.

Durante el evento, Emilia Meléndez Villegas, Presidenta de FECHAC en la región de Chihuahua, destacó que este proyecto responde a una necesidad muy sentida en la ciudad: “Este colegio es una respuesta a la necesidad de contar con espacios dignos y seguros para que nuestras niñas, niños y jóvenes aprendan y crezcan. Aquí no solo se enseñarán materias, aquí se aprenderá a soñar, a desarrollarse y a sentirse protegidos”, expresó.

La presidenta regional subrayó que la educación es una de las mejores formas de proteger y abrir oportunidades a la niñez y juventud: “Este colegio no es solamente un edificio, es una semilla de futuro para nuestra comunidad”, agregó.

Por su parte, David Almeida Zavala, Director General de FECHAC, resaltó: “La educación apoyada por FECHAC busca abrir puertas, reducir desigualdades y multiplicar oportunidades para niños y jóvenes; por ello, promovemos proyectos similares en todo el estado, desde Ciudad Juárez hasta la Sierra Tarahumara, beneficiando a miles de personas. Cada proyecto se guía por los principios de calidad y transparencia, garantizando que los recursos transformen vidas”.

El Director General de FECHAC también agradeció a las y los empresarios de Chihuahua que, con sus aportaciones, hacen posible la labor de FECHAC: “Lo que hoy celebramos no es solo un edificio nuevo, es la esperanza de que más niñas y niños tengan un futuro diferente, con más oportunidades para crecer”.

Con esta obra, FECHAC reafirma su compromiso de trabajar en las tres áreas de enfoque que guían su labor: educación, salud y desarrollo social, con la convicción de que la educación es transversal, pues al fortalecerla se impacta positivamente en la vida de niñas, niños, adolescentes y familias completas.

El evento inaugural fue encabezado por Armando Maldonado, Presidente de la Asociación Quinta Amigo; Ismael Rodríguez Durán y Priscilla Femat, representantes del Patronato Sol de Oriente; Diputado Carlos Olson; Liliana Herrera Villanueva en representación del Alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza, Presidente Municipal; Irving Rafael Loera Talamantes, en representación de la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua; Emilia Meléndez, Presidenta de FECHAC en la región de Chihuahua y David Almeida, Director General de FECHAC.