Alfredo Chávez llama a cerrar filas en torno a Maru Campos y critica reforma a la Ley de Amparo

En un mensaje dirigido a medios de comunicación, el coordinador parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, expresó un respaldo total a la gobernadora Maru Campos, al tiempo que pidió a los actores políticos priorizar los resultados de gobierno antes de entrar en aspiraciones personales o partidistas.

“Debemos cuidar el legado de la gobernadora; Chihuahua es el último bastión frente a MORENA”, señaló el legislador, subrayando que el estado sigue siendo un referente nacional donde la oposición compite electoralmente con fuerza.

Chávez hizo un llamado a la unidad en torno a la mandataria estatal, destacando la coordinación con el gobierno federal y el papel de la entidad como ejemplo dentro del panismo, desde su historia fundadora hasta el presente.

En otro tema, el diputado arremetió contra la reforma a la Ley de Amparo, calificando como una simulación las audiencias públicas en el Senado. Las denominó un “parlamentito abierto” impulsado por el exgobernador Javier Corral y advirtió que los cambios buscan limitar las suspensiones judiciales. Incluso acusó que la iniciativa responde a intereses ligados a Adán Augusto López, a quien señaló como “líder de una organización criminal”.

Asimismo, respaldó la postura del dirigente nacional panista, Jorge Romero, de abrir las puertas del partido a liderazgos sociales y comunitarios. Afirmó que el PAN necesita “menos mercadólogos y más ideólogos”, con causas claras en defensa de la libertad, la familia, la vida y la seguridad.

Finalmente, reiteró que Chihuahua debe mantenerse a la altura de los retos nacionales y consolidarse como un referente panista frente a la coyuntura política que atraviesa el país.