Aprueba Congreso dictámenes de la JUCOPO

El Pleno Legislativo aprobó una serie de dictámenes presentados por integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), entre los cuales, por unanimidad fue designado el diputado Edín Estrada Sotelo como presidente de dicho grupo colegiado, durante el segundo año de ejercicio. Asimismo, se aprobó el anteproyecto del presupuesto de egresos del Congreso y la Auditoría Superior del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026.

Aunado a lo anterior, se modificó la integración del grupo parlamentario del PRI, a fin de designar a Luis Fernando Chacón Erives como subcoordinador del mismo; y se integró como vocal el diputado Alfredo Chávez a la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas.

En lo relativo a la JUCOPO, ésta quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente.- diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo

Subcoordinador del Grupo Parlamentario MORENA – diputada Magdalena Rentería Pérez

Coordinador del Grupo Parlamentario PAN – diputado Alfredo Chávez Madrid

Subcoordinador del Grupo Parlamentario PAN – diputado Saúl Mireles Corral

Coordinador del Grupo Parlamentario PRI – diputado Arturo Medina Aguirre

Subcoordinador del Grupo Parlamentario PRI – diputado Luis Fernando Chacón Erives

Coordinador del Grupo Parlamentario MC – diputado Francisco Sánchez Villegas

Subcoordinador del Grupo Parlamentario – diputada Alma Portillo Lerma

Representante del Partido Verde – diputado Octavio Borunda Quevedo

Representante del Partido del Trabajo – diputada Irlanda Márquez Nolasco

Por lo que respecta al anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el 2026, el Legislativo proyectó un total de 843 millones 554 mil 172 pesos, desglosado de la siguiente manera: Servicios Personales con 372 millones 292 mil 004 pesos, Materiales y Suministros con 36 millones 303 mil 649 pesos, Servicios Generales con 334 millones 346 mil 689 pesos, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas con 54 millones 983 mil 540 pesos, y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con 45 millones 628 mil 290 pesos.

La Auditoría Superior del Estado, proyectó un total de 256 millones 279 mil 088.60 pesos, para el 2026, cantidad que se desglosa en Servicios Personales con 167 millones 643 mil 868.26 pesos, Materiales y Suministros con 6 millones 077 mil 623.56 pesos, Servicios Generales con 56 millones 817 mil 361.65 pesos, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas con 14 millones 933 mil 043.87 pesos, y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con 10 millones 807 mil 191.26 pesos.

Por último, se aprobó el dictamen por el cual se designa al diputado Luis Fernando Chacón Erives como subcoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI); así como la sustitución del diputado Arturo Zubía Fernández como vocal de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas por el diputado Alfredo Chávez Madrid.