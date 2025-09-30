Llaman a proteger a los menores por riesgos en internet

El DIF Municipal emite recomendaciones dirigidas a mamás y papás para cuidar a niñas, niños y adolescentes (NNA) en el uso de internet, redes sociales y videojuegos en línea, mediante un rol activo que permita prevenir el grooming y otros peligros cibernéticos.

El grooming es una forma de abuso en la que una persona adulta se gana la confianza de un menor a través de medios digitales, a fin de explotarlo posteriormente.

Sigue estas acciones preventivas:

Brindar acompañamiento en su actividad digital diaria.

Establecer reglas y hábitos claros sobre el uso de dispositivos, redes sociales y videojuegos.

Hablar de manera abierta sobre los riesgos en línea, en un lenguaje apropiado para su edad.

Encontrar espacios de conexión digital, conociendo los contenidos que consumen e involucrándose activamente.

Generar una relación de confianza y comunicación, que permita a NNA expresar inquietudes o situaciones extrañas que encuentren en línea.

En este sentido, personal del DIF Municipal se ha capacitado en estrategias y herramientas actualizadas para fomentar entornos digitales seguros, reafirmando el compromiso institucional con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, en caso de requerir apoyo especializado o reportar situaciones sospechosas en línea, se invita a la ciudadanía a contactarse:

Al 614-200-48-00 en la extensión 2285 con la Dirección de Protección Familiar del DIF de lunes a viernes de 9:00 a 3:00.

A la Policía Cibernética, al 614-442-73-00, extensión 3214 de lunes a viernes: 8:30 am a 8:30 pm, sábado de 9:00am a 3:00 pm. También está disponible la página oficial de Facebook: https://www.facebook.com/ciberpoliciaCUU.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la niñez y la adolescencia, impulsando entornos digitales más seguros y promoviendo el sano desarrollo de quienes representan el presente y futuro de la sociedad.