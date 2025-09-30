Pide Policía Municipal evitar llamadas falsas al 9-1-1; retrasan atención a emergencias reales

la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) exhorta a la ciudadanía a hacer un uso responsable de la línea de emergencias 9-1-1, ya que este servicio está diseñado exclusivamente para atender situaciones que representen una emergencia real.

Según las estadísticas del Centro de Respuesta Inmediata 9-1-1 (CERI), en lo que va de año se han recibido un total de 300 mil 483 llamadas de las cuales el 83 por ciento ósea 249 mil 388 fueron procedentes y el otro 17 por ciento equivalente a 51 mil 095 se catalogaron como llamadas improcedentes.

Estas llamadas denominadas improcedentes son las de broma, falsas, las no contestadas, solicitando información o servicios, entre otras, las cuales ocupan la línea e incluso pueden generar movilización de los cuerpos de emergencia innecesariamente.

El mal uso de la línea puede retrasar la atención a incidentes graves como incendios, emergencias médicas, violencia familiar o delitos en proceso, por ello, es de vital importancia que el 9-1-1 no utilice para consultas administrativas, pedir información de servicios públicos o realizar bromas.

La DSPM invita a la comunidad a fomentar en sus familias, especialmente entre niñas, niños y adolescentes, la cultura del respeto y el uso correcto de esta herramienta, recordando que cada llamada responsable puede marcar la diferencia para alguien que necesita ayuda urgente.

Finalmente, el Gobierno Municipal, reitera que existen números de atención ciudadana y líneas informativas para reportar fallas de servicios públicos o realizar trámites, como lo es el 072 en un horario de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.