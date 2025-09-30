Maru Campos advierte “nadie está por encima de la ley” tras ataque armado en Parral

La gobernadora Maru Campos advirtió que se aplicará todo el rigor de la ley en contra de Fernando “El Chino” R.G., hermano del diputado priista y presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, detenido tras protagonizar un ataque armado en Hidalgo del Parral.

“Sea quien sea, nadie está por encima de las instituciones. Desde anoche la Fiscalía abrió un expediente y el proceso ya está en marcha”, declaró la mandataria estatal al ser cuestionada sobre el caso.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes en una funeraria ubicada en la calle Manuel Acuña, en la zona Centro de Parral, donde, según las investigaciones, Fernando R.G., de 40 años, sostuvo una acalorada discusión con uno de los asistentes. El enfrentamiento escaló y terminó con disparos de arma de fuego que dejaron a dos personas heridas.

Las víctimas fueron identificadas como Enrique Eduardo M., de 48 años, quien recibió un impacto en el muslo derecho, y Héctor V.R., lesionado en el brazo izquierdo. Ambos fueron trasladados a un hospital donde permanecen bajo atención médica.

Campos reiteró que no habrá excepciones en la aplicación de la justicia, aun cuando se trate de familiares de figuras políticas. “Habrá todo el peso de la ley, por supuesto, y nadie por encima de las instituciones”, recalcó.