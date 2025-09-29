Definidos los equipos que disputarán la postemporada de la MLB 2025

La temporada regular de las Grandes Ligas llegó a su fin y quedaron definidos los 12 equipos que pelearán por el título en la postemporada de la MLB 2025, la cual arrancará esta semana con la ronda de comodines.

En la Liga Americana (AL), los clasificados son: Toronto Blue Jays, New York Yankees, Seattle Mariners, Boston Red Sox, Detroit Tigers y Cleveland Guardians. Los Yankees y los Blue Jays, líderes de sus divisiones, parten como favoritos, mientras que Red Sox y Mariners llegan como contendientes fuertes en la pelea por el comodín.

Por su parte, en la Liga Nacional (NL) aseguraron su lugar: Milwaukee Brewers, Philadelphia Phillies, Los Angeles Dodgers, Chicago Cubs, San Diego Padres y Cincinnati Reds. Los Dodgers, habituales protagonistas de octubre, buscarán recuperar protagonismo, mientras que los Cubs y Reds regresan con la intención de sorprender en la fase eliminatoria.

El formato de la postemporada contempla a los tres campeones divisionales y a los tres equipos comodín por cada liga. Los dos mejores sembrados en cada circuito avanzan directamente a la Serie Divisional, mientras que los otros cuatro conjuntos disputan la Serie de Comodín, bajo un formato al mejor de tres juegos.

Con este panorama, las Grandes Ligas se preparan para un octubre lleno de intensidad y espectáculo, en el que solo uno de los 12 equipos logrará alzarse con la Serie Mundial 2025.