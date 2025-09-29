Llama J.K Rowling ignorante a Emma Watson

Fuente: BBC

J. K. Rowling lanzó una dura respuesta a Emma Watson después de que la actriz de Harry Potter hablara recientemente sobre su relación con la escritora y su desacuerdo público sobre el tema de la identidad de género.

La semana pasada, Watson dijo que todavía ama a Rowling y se niega a “cancelarla” a pesar de sus diferencias sobre el tema.

Pero el lunes, la escritora respondió diciendo que sus propios sentimientos hacia su “antigua amiga” habían cambiado después de que, según ella, Watson hubiera echado leña al fuego al debate público en el momento álgido de las amenazas en su contra.

Rowling escribió en X: “Como otras personas que nunca han experimentado una vida adulta sin la protección de la riqueza y la fama, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es”.

Watson, de 35 años, interpretó a Hermione Granger en las ocho películas basadas en los libros de Rowling entre 2001 y 2011