Desea éxito Arturo Medina a Estrada al frente de la JUCOPO; pide diálogo e institucionalidad

•Reconoce labor de Alfredo Chávez durante primer año

•Celebra incorporación de Luis Fernando Chacón

Arturo Medina, Coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, deseó éxito al morenista Cuauhtémoc Estrada en su nueva encomienda como presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del legislativo local.

Medina dijo que es momento para fortalecer los consensos y privilegiar el diálogo para que sea la pluralidad de la representación ciudadana en el Congreso, lo que permita responder a todas y todos los chihuahuenses.

Además, señaló que la institucionalidad debe ser rector de los trabajos de este órgano, por encima de cualquier interés de grupo o agendas aisladas, pues el legislativo debe tener una fuerte capacidad para sacar adelante los temas que interesan a las familias de la entidad.

El priista reconoció el trabajo que realizó el panista Alfredo Chávez durante el primer año de trabajo de la Junta de Coordinación Política, destacando que mantuvo siempre una postura abierta que permitió que las ideas y visiones diversas transitaran con cordialidad y esto se vio reflejado en un buen ritmo del trabajo legislativo.

Finalmente, el coordinador parlamentario celebró la incorporación del también priista Luis Fernando Chacón, quien recientemente asumió como vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI, lo que le concede un espacio en la JUCOPO.

Medina reconoció a Chacón como un servidor público con mucha visión y gran sensibilidad social, por lo que confía en que sus contribuciones en esta nueva tarea serán siempre productivas y para el bien de la entidad.