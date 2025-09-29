FICUU Urbano dará inicio al Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua 2025

-Se llevará a cabo los días 4 y 5 de octubre a partir de las 6:00 de la tarde en el Centro Histórico de Chihuahua

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 29 de septiembre de 2025.- El Gobierno Municipal, a través del Instituto de Cultura del Municipio, dio a conocer la cartelera oficial del FICUU Urbano, evento que marcará el inicio formal del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU 2025).

El FICUU Urbano se llevará a cabo los días 4 y 5 de octubre a partir de las 6:00 de la tarde en el Centro Histórico de Chihuahua, con presentaciones de artistas locales en distintas disciplinas como danza, teatro urbano, música y muralismo.

La convocatoria para seleccionar a estos artistas estuvo abierta del 2 al 15 de septiembre, logrando un total de 100 registros, de los cuales 26 propuestas fueron seleccionadas para formar parte de este programa que busca dar visibilidad y espacios a los talentos chihuahuenses.

Los escenarios estarán distribuidos en puntos estratégicos del Centro Histórico:

• Spot 1: Calle Libertad y 3ra

• Spot 2: Calle Libertad y 5ta

• Spot 3: Calle Victoria frente al Casino

• Spot 4: Calle Victoria frente a Starbucks

• Mural 1: Calle 5ta y Victoria

• Mural 2: Entre Av. Independencia y Camargo (frente al Hotel Palacio del Sol)

Sábado 4 de octubre

Spot 1 – Calle Libertad y 3ra

• 06:00 PM – Danza: Pathos Danza Contemporánea – Letras Rotas

• 06:45 PM – Teatro Urbano: JorJais – Picnic para uno

• 07:30 PM – Música: Oskar Tena – “Ecos de la Tierra: Concierto de Piano Cinemático”

Spot 2 – Calle Libertad y 5ta

• 06:00 PM – Teatro Urbano: LUNIA Teatro – A.SENTIR

• 06:45 PM – Música: Mónica Woods – Voz del corazón: Mónica Woods en concierto

• 07:30 PM – Música: Kezzy – Kezzy

Spot 3 – Calle Victoria frente al Casino

• 06:00 PM – Teatro Urbano: Gorgonas Teatro – Reguiletes en el viento

• 06:45 PM – Música: The New Flyers – The New Flyers

• 07:30 PM – Música: Sergio Xcaer Pavón “Jazz Trío” – Jazz Trío

Spot 4 – Calle Victoria frente a Starbucks

• 06:00 PM – Música: Coyote Deluxe – Coyote Deluxe – Hard Rock original orgullosamente chihuahuense

• 06:45 PM – Música: Coyote Viejo Country Band – Coyote Viejo Country Band

• 07:30 PM – Música: Ariel Solís Quintet – Ariel Solís Quintet

Domingo 5 de octubre

Spot 1 – Calle Libertad y 3ra

• 06:00 PM – Música: MC Country Music – MC Country Music

• 06:45 PM – Música: Voz Mestiza – Sonidos Curativos

• 07:30 PM – Música: Flandora – Flandora

Spot 2 – Calle Libertad y 5ta

• 06:00 PM – Danza: Grupo de Danza del Centro Comunitario Cerro Prieto – La Gran Fiesta Norteña

• 06:45 PM – Música: Efepé – Efepé

• 07:30 PM – Música: Felix García – Felix García Canciones con inteligencia no artificial

Spot 3 – Calle Victoria frente al Casino

• 06:00 PM – Teatro Urbano: Altroké Teatro – Qué sueñan los sapos

• 06:45 PM – Música: Mejor Abraham – Mejor Abraham

• 07:30 PM – Música: Nina’s Soul – Del Bolero al Jazz

Spot 4 – Calle Victoria frente a Starbucks

• 06:00 PM – Danza: La Parvada – Atemporalidad en Movimiento

• 06:45 PM – Música: Marito Ramírez – Marito Ramírez

• 07:30 PM – Música: Damián Valenzuela – Damián Valenzuela

Muralismo

• Mural 1 (Calle 5ta y Victoria): Carlos Ernesto Esparza Regalado – Ware

• Mural 2 (Av. Independencia y Camargo, frente al Hotel Palacio del Sol): División del Norte – “Mujer Indígena: Contemplación y Naturaleza”

En la categoría de muralismo, próximamente se anunciarán las fechas en las que los artistas comenzarán a trabajar en sus obras, que formarán parte del paisaje urbano del centro de la ciudad.

Con esta programación, el Gobierno Municipal y el alcalde Marco Bonilla reafirman su compromiso de generar espacios para el talento artístico local y urbano, ofreciendo al mismo tiempo actividades de calidad que fortalecen la vida cultural de Chihuahua y posicionan al festival en la escena internacional.