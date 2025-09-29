Invita Municipio a Segundo Encuentro por la Transparencia y Acceso a la Información

Celebrarán el 20 aniversario de la Unidad de Transparencia y del Día Internacional del Derecho a Saber

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos, invita al “Segundo Encuentro por la Transparencia y Acceso a la Información”, este 1 de octubre en Expo Chihuahua donde habrá conferencias magistrales y la presentación de un libro de gran relevancia en la materia.

Lo anterior en el marco del 20 aniversario de la Unidad de Transparencia y del Día Internacional del Derecho a Saber.

Programa de actividades:

9:30 am – Registro

10:00 am – Inauguración oficial

11:00 am – Presentación del libro “Luz en las Sombras: mi Camino por la Transparencia y el INAI”, a cargo de la Dra. Julieta del Río, ex Comisionada del INAI.

12:00 pm – Conferencia magistral “20 años de Transparencia en Chihuahua, Logros, Desafíos y Perspectivas Futuras”, impartida por el Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, ex Comisionado del INAI.

Los interesados deberán confirmar su asistencia al teléfono 614-200-4800, extensiones 6385 y 6679 en un horario de lunes a viernes de 8:30 am a 3:00 pm.

Con este encuentro, el Gobierno Municipal de Chihuahua refrenda su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, consolidando dos décadas de trabajo en favor del acceso a la información pública.