Trump logra el visto bueno de Netanyahu a su plan: alto el fuego

Fuente: El Mundo

Netanyahu se disculpa con el primer ministro de Qatar por el ataque en su territorio en una llamada desde la Casa Blanca durante su reunión con Trump

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dado su visto bueno condicional al plan de paz de 21 puntos elaborado por el equipo de Donald Trump

La liberación en menos de 72 horas de los rehenes que aún están en poder de Hamás.

El desarme y desmovilización del grupo militante palestino.

La eliminación de túneles e infraestructura de combate en Gaza.

La cese de la operación militar de Israel en el territorio palestino.

La liberación de cientos de palestinos detenidos por Israel.

La entrada inmediata de ayuda humanitaria a Gaza.

El plan propuesto también incluye el establecimiento de una “junta de paz” para supervisar su implementación, encabezada por Trump, quien aseguró que el ex primer ministro británico Tony Blair también quiere participar en ella.

En una etapa posterior, los palestinos votarían por una autoridad de “transición” en la que los políticos y líderes de Hamás no podrían participar.

“Traeremos un fin a la muerte y destrucción que hemos visto por muchos años, décadas, incluso siglos y empezar un nuevo capitulo de seguridad, paz y prosperidad para la región entera”, dijo Trump, quien calificó el acuerdo de “muy justo”.