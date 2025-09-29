Chihuahua Capital, primer municipio en México con unidades de género certificadas

Un total de 25 funcionarias y funcionarios del Gobierno Municipal de Chihuahua recibieron la certificación en el Estándar de Competencia 0779 – Transversalización de la perspectiva de género en la administración pública municipal, lograda después de varios meses de preparación y un examen oficial, para que el personal pueda identificar y atender situaciones de discriminación o desigualdad, además de implementar acciones que fortalezcan la igualdad de género en el gobierno.

Durante la segunda sesión del Gabinete Violeta, se presentaron las funciones de las nuevas Unidades de Género, creadas tras un proceso aprobado en Cabildo y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Con este cambio, Chihuahua Capital se convierte en el primer municipio en pasar de tener “enlaces de género” a conformar “Unidades de Género”, equipos completos, con más atribuciones e indicadores de trabajo.

Las actividades fueron encabezadas por la directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), Mónica Meléndez, quien subrayó que estas acciones permitirán reforzar las políticas públicas en favor de las mujeres y mejorar la prevención de la violencia. En la sesión también estuvieron presentes las integrantes del gabinete municipal, la síndica Olivia Franco y la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, quien felicitó al personal que se especializó en estos temas, siendo ejemplo para otros municipios.

Para más información, puedes comunicarte al 072, extensión 2604, o visitar la página de Facebook del IMM: facebook.com/imm.chih.