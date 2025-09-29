Recibirá JMAS Premio Nacional de Cultura Hídrica 2025 por proyecto de Aguardianes

El director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, Alan Falomir, informó que el organismo recibirá el Premio Nacional de Cultura Hídrica 2025 gracias al proyecto de los Aguardianes.

El funcionario destacó la importancia de que se valore de esta manera el trabajo realizado, en favor del cuidado y la preservación del líquido vital en la ciudad.

Detalló que mediante la aplicación móvil de Aguardianes, se han recibido más de 5 mil 500 denuncias ciudadanas relacionadas con el desperdicio del recurso hídrico, así como reportes de buenas prácticas en su aprovechamiento.

Dicho reconocimiento será entregado a la JMAS Chihuahua en la XXXVII Convención y Expo ANEAS 2025, la cual se llevará a cabo del 24 al 27 de noviembre en la ciudad de León, Guanajuato.

De esta manera, la JMAS Chihuahua se consolida como un referente a nivel nacional en materia de cultura hídrica, innovación tecnológica y participación ciudadana, al reafirmar su compromiso con la sostenibilidad y el uso responsable del agua.