Exhorta DSPM denunciar el consumo de drogas en la vía pública

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) exhorta a denunciar el consumo de sustancias ilícitas en la vía pública, ya que, además de constituir una falta administrativa, representa un riesgo para la convivencia social.

Estas acciones, además de afectar la tranquilidad de las familias que visitan o transitan por espacios públicos, pueden derivar en comportamientos delictivos y poner en riesgo a la ciudadanía, especialmente a menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con el Artículo 34 del Reglamento de Justicia Cívica y Prevención para el Municipio de Chihuahua, el consumo de sustancias en espacios públicos, constituye una falta administrativa, por lo que la DSPM invita a la población a denunciar de forma segura y confidencial a través de la línea de emergencia 9-1-1.

Las denuncias ciudadanas permiten una respuesta oportuna que contribuye a mantener el orden y la tranquilidad en las colonias, ya que la colaboración entre ciudadanía y autoridades es fundamental para conservar espacios seguros.

La DSPM refrenda su compromiso con la comunidad chihuahuense de cuidar el entorno y ofrecer espacios seguros para que las familias puedan salir a la calle con tranquilidad y confianza.