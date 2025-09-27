Emite Coespris recomendaciones a manejadores de alimentos de la ExpoGan

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) capacitó a los manejadores de alimentos de 46 locales instalados en la ExpoGan, sobre las prácticas de adecuadas para prevenir enfermedades y garantizar la seguridad sanitaria.

Dentro de las recomendaciones se encuentra la higiene personal, ya que quien trabaja con comida debe presentarse aseado, con vestimenta y calzado adecuados, mantener manos limpias, uñas cortas y sin esmalte, ni joyería.

Si se utilizan guantes desechables deben reemplazarse constantemente para evitar contaminación y la vestimenta debe estar limpia, usar cubre pelo (cofia o malla) para cubrir cabello y orejas, y utilizar una gorra limpia encima (reemplazarla cada 2 a 3 horas).

Además está prohibido el uso de blusas de tirantes o calzado abierto, y se debe evitar toser, estornudar o fumar cerca de los alimentos.

Se debe emplear agua hervida, clorada o purificada para su preparación y para la limpieza de los utensilios o superficies. También mantener los productos refrigerados a una temperatura de entre 2 y 7 grados centígrados (°C).

Para descongelar carnes, trasladarlas del congelador al refrigerador.Los alimentos calientes deben conservarse a temperaturas mayores de 60°C y servir carne bien cocida para evitar la presencia de bacterias.

De igual forma, lavar las frutas y verduras con agua, jabón o desinfectante con 4-5 gotas de cloro por litro de agua durante 15-20 minutos.Barrer y lavar el piso las veces necesarias, evitar acumulación de desechos en el área de preparación, contar con botes de basura con tapa y bolsa, y retirarlos periódicamente para evitar malos olores y la proliferación de moscas.

Coespris reitera que mantener una correcta higiene en el manejo de alimentos no solo protege la salud de los consumidores, también proyecta una imagen positiva y profesional, lo que contribuye al éxito de cualquier evento.