Conmemora Desarrollo Humano el Día Internacional de las Personas Sordas

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), se une a la conmemoración por el Día Internacional de las Personas Sordas, que se celebra el último sábado de septiembre, a fin de fomentar acciones que fortalezcan la inclusión social y generen mayores oportunidades para su desarrollo.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, destacó que gracias a las políticas públicas impulsadas por la gobernadora Maru Campos, Chihuahua ha logrado avances significativos en la inclusión de las personas sordas, mediante apoyos alimentarios, vinculación laboral, servicios de transporte gratuito para que acudan a consultas o trabajo, talleres para el autoempleo, entre otros.

Por medio de la Dirección de Grupos Vulnerables, se promueve la impartición de talleres de Lengua de Señas Mexicana (LSM) dirigidos a servidores públicos, iniciativa privada y academias, con el propósito de fomentar la empatía y facilitar la comunicación con aquellos con discapacidad auditiva.

Loera precisó que con estas iniciativas, se impulsa una mayor inclusión de este sector de la población, al brindarles herramientas que favorecen su desarrollo pleno en las actividades cotidianas, y que les permiten acceder a mejores oportunidades para mejorar su calidad de vida.

El funcionario invitó a todas las personas que lo requieran a que se acerquen a conocer los programas de la SDHyBC, en las oficinas de la Dirección de Grupos Vulnerables, ubicadas en la avenida Agustín Melgar número 3703, colonia Nombre de Dios, en la ciudad de Chihuahua.

La conmemoración de esta fecha tiene como propósito visibilizar, sensibilizar e informar a la sociedad sobre la realidad, la diversidad, las necesidades y los logros de este sector poblacional, al tiempo que hace un llamado a derribar las barreras y prejuicios que aún enfrentan en su vida diaria.