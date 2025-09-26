Recibe Maru a Sheinbaum en Cd. Juárez

Juárez.- Ante miles de personas y desde el Estadio de los Indios de Juárez, la mandataria de la nación Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció un importante mensaje para los juaresnes, en donde se esperan buenas noticias para la entidad.

El evento se desarrolló en el Estadio Juárez, en donde la presidenta agradeció la presencia de Maru Campos frente a un lleno total, e incluso se desalojaron personas por sobre aforo.

“Podemos tener posiciones políticas diferentes, pero cuando se trata de gobernar Chihuahua, pues gobernamos Chihuahua”.