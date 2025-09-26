Revisaron policías municipales tapias, motocicletas y vehículos durante “24 Horas en tu Barrio”

A través del programa preventivo “24 Horas en tu Barrio”, personal operativo y administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), realizaron revisiones en las colonias Cerro de la Cruz y Campesina de personas sospechosas en lugares como arroyos y tapias, así como acciones de proximidad por medio de entrevistas a comerciantes para escuchar solicitudes específicas y explicarles el funcionamiento de aplicaciones como Yo Segura, Marca el Cambio y la Red Vecinal CUU Capital.

Conforme a las instrucciones del comisario Julio César Salas, grupos de la Subdirección de Inteligencia, Despliegue Operativo y la Subdirección Táctica, estuvieron reforzando la vigilancia de las dos colonias desde temprana hora, en apoyo a los agentes que tienen a su cargo el patrullaje diario, con el fin de evitar principalmente delitos de tipo patrimonial y al mismo tiempo escuchar sus propuestas para mejorar la seguridad en el sector.

El informe presentado ante las y los vecinos registró 16 vehículos revisados, 48 comerciantes entrevistados y 27 personas revisadas. Además, a través de “24 Horas en tu Barrio”, se entregaron 133 tarjetas del programa “Juntas Podemos Ahorrar” que engloba beneficios tangibles para la economía familiar.

Cabe mencionar que “24 Horas en tu Barrio” se efectúa en base a la necesidad de reforzar temporalmente la vigilancia en un determinado sector de la ciudad, tanto por peticiones directas de los vecinos al alcalde Marco Bonilla o al comisario Julio Cesar Salas, así como tomando en cuenta la estadística de incidencia delictiva.