Realizan sondeo en av. Niños Héroes por parte de del Fideicomiso del Centro Histórico

Michelle Mtzdestacadomunicipio

Se informa que el próximo sábado 27 y domingo 28 de septiembre, el Fideicomiso del Centro Histórico llevará a cabo trabajos de sondeo sobre la avenida Niños Héroes, entre avenida Independencia y calle Camargo, por lo que se hace un atento llamado a la ciudadanía para tomar precauciones al transitar por la zona.

De igual forma se exhorta a considerar vías alternas durante el tiempo que duren las labores, con el fin de evitar contratiempos y garantizar la seguridad de todas y todos.

Agradecemos la comprensión y colaboración de la población ante estas acciones que forman parte de los proyectos de mejora y conservación del Centro Histórico.

