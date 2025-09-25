HomeNacionalVan 109 mil mexicanos repatriados de EU
Van 109 mil mexicanos repatriados de EU

fuente: excelsior

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que suman 109 mil mexicanos repatriados desde Estados Unidos tras la llegada al poder de Donald Trump.  

“Cuando un connacional regresa al país se da una carta de repatriación”

