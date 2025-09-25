Van 109 mil mexicanos repatriados de EU

HomeNacionalVan 109 mil mexicanos repatriados de EU Sep. 25, 2025 at 1:50 pmNacionalVan 109 mil mexicanos repatriados de EUMichelle Mtz8 horas ago25 septiembre, 2025EUmexicanosrepatriados fuente: excelsior La presidenta Claudia Sheinbaum informó que suman 109 mil mexicanos repatriados desde Estados Unidos tras la llegada al poder de Donald Trump. “Cuando un connacional regresa al país se da una carta de repatriación” Share this… Facebook Twitter Whatsapp Pinterest EmailTags :EUmexicanosrepatriadosListos los nuevos camiones del BowíSarkozy es condenado a 5 años por corrupción