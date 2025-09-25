Listos los nuevos camiones del Bowí

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, informó que este jueves se realizó un recorrido de supervisión por las nuevas unidades que formarán parte del sistema de transporte Bowí en la capital del estado.

Señaló que ya se encuentran en la ciudad los 40 camiones adquiridos, de los cuales 30 están listos para su operación, mientras que los 10 restantes se encuentran en la etapa final de ajustes técnicos para incorporarse al servicio.

De la Peña Grajeda adelantó que ya existe una fecha definida para el arranque de las nuevas unidades, la cual será anunciada oficialmente en los próximos días por el área de Comunicación Social.

Destacó que la presentación del servicio estará encabezada por la gobernadora Maru Campos, como parte de una estrategia de relanzamiento del Bowí en Chihuahua capital, reforzando las rutas alimentadoras y la reposición de unidades con el objetivo de mejorar la movilidad urbana.