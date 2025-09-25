Farid Dieck llega a Chihuahua el 30 de septiembre

Luis Arrieta, titular del IMPAS, recordó que estará Farid Dieck, en la clausura de la semana de la salud mental, este martes 30 de septiembre en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo, a las 10 de la mañana, aunque el ingreso es de 8 a 9:00 horas.

¿Cómo obtener boletos?

Farid Dieck, originario de Monterrey, es psicólogo, escritor y creador de contenido. Cuenta con una maestría en Salud Mental con enfoque en Clínica Psicoanalítica por la Universidad de León, en España, y actualmente cursa una segunda maestría en Psicoterapia Psicoanalítica en el Centro Eleia.

El influencer presentará la charla gratuita “Construyendo un sentido” en Chihuahua el próximo martes 30 de septiembre en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo a las 10:00 de la mañana.

Para poder acceder a la charla, primero debes registrarte en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzqfSydnNTK8gbEpM7yGXj_ORTjhrP38MqobQeAN3dIknVmQ/viewform y una vez que completes el registro, puedes acudir a recoger tu boleto en cualquiera de estos puntos oficiales:

IMPAS: calle 4a #2007 en un horario de 9:00 am a 2:00 pm

IMPAS Edificio central: calle 6a y Mina #409 en un horario de 9:00 am a 2:00 pm

UBR Nombre de Dios: calle Carlos Armendáriz #3 en un horario de 9:00 am a 2:00 pm

UBR La Esperanza: calle 12 #1302 en un horario de 9:00 am a 2:00 pm

UBR Villa Juárez: calle 15 #109 en un horario de 9:00 am a 2:00 pm

En la actualidad, Farid ha logrado reunir una comunidad de más de 60 millones de seguidores en sus plataformas sociales. Además, ha compartido sus ideas como conferencista en más de una decena de países de América y Europa, impactando a públicos de todas las edades.