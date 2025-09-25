Inicia JMAS Chihuahua introducción de red de drenaje en la colonia Jorge Barousse.

El Gobierno del Estado, a través de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, inició la instalación de la red de drenaje en calles de la colonia Jorge Barousse, que beneficiará de manera directa a 140 habitantes.

Para el desarrollo de estos trabajos la dependencia destinará una inversión de 3 millones de pesos, que consiste en la instalación de 1.2 kilómetros de tubería y 40 descargas domiciliarias.

El director de la JMAS Chihuahua, Alan Falomir, mencionó que con esta obra se da cumplimiento de la instrucción de la gobernadora Maru Campos, de avanzar en la cobertura total en agua potable y drenaje en la capital del estado.

“La Gobernadora desde el primer día nos dijo, vayan e inviertan en donde está la necesidad básica y prioritaria, que es en las zonas en donde no hay algún servicio”, agregó.

Enfatizó que con estos trabajos se mejora la calidad de vida de las personas, ya que dejarán de usar fosas sépticas.