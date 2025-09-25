Genera Estado 109 citas de negocio durante el Foro Global Agroalimentario 2025.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) generó 109 citas de negocio durante el Foro Global Agroalimentario 2025, efectuado en el Centro de Convenciones de Chihuahua.

Como parte de la agenda se llevó a cabo el Encuentro de Negocios B2B, que propició sesiones de trabajo entre 93 empresas proveedoras y seis cadenas comerciales de alcance nacional: Alsuper, Canami, Chiligrin, Herdez, San Marcos y Tajín.

Este ejercicio permitió a productores chihuahuenses acercarse directamente a compradores estratégicos, lo que significa una oportunidad real de abrir nuevos canales de comercialización, diversificar mercados y fortalecer la competitividad de las MIPyMES locales.

Se les vinculó de manera directa con las grandes cadenas de consumo, lo que fortaleció la competitividad empresarial, al abrir nuevas oportunidades en mercados nacionales e internacionales.

Además se dinamizó la cadena de valor agroalimentaria, que favorece la generación de empleos y la derrama económica, así como el posicionamiento de Chihuahua como referente en calidad, innovación y en la articulación estratégica entre Gobierno, productores y empresas.

Este encuentro se desarrolló en conjunto con el Consejo Estatal Agropecuario, la Secretaría de Desarrollo Rural y el Consejo Nacional Agropecuario.