Toluca arrasa 6-2 a Monterrey con hat-trick de Paulinho en el Nemesio Diez.

Diario de México

By Gibran C.G.

El Toluca encendió el Nemesio Diez con un futbol de lujo, cercano al “jogo bonito” brasileño y al “futbol total” neerlandés, para golear 6-2 a Monterrey en la Jornada 10 del Apertura 2025. El equipo de Antonio Mohamed no solo ganó: deleitó a su afición con una exhibición ofensiva que pudo terminar con un marcador aún más abultado.

Monterrey pega primero, pero se desmorona

El partido inició con ventaja de Rayados, cuando Germán Berterame aprovechó un rechace de Hugo González al minuto 10. Poco después, Sergio Ramos tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja desde el punto penal, pero falló con un intento de panenka que terminó en burla y desencadenó la reacción escarlata.

El vendaval rojo

A partir de ese momento, Toluca fue imparable. Jesús Angulo empató al minuto 23 con un disparo desde fuera del área y dos minutos más tarde Paulinho firmó un golazo de antología para darle la vuelta al marcador. Nico Castro amplió la ventaja al 34’ con otro disparo desde los linderos del área, aunque Monterrey reaccionó con un tanto de Óliver Torres al 39’ para el 3-2 parcial. Sin embargo, antes del descanso Paulinho volvió a aparecer al 40’ para marcar el cuarto tanto de los Diablos Rojos.

En el segundo tiempo, Toluca mantuvo la intensidad. Paulinho alcanzó su hat-trick al minuto 52 y Nico Castro completó su doblete al 62’, sentenciando un triunfo contundente que exhibió el poder ofensivo del campeón.

Tabla y próximos duelos

Con este triunfo, Toluca alcanzó 22 puntos, misma cifra que Monterrey, aunque con mejor diferencia de goles tras la exhibición. El próximo sábado los Diablos Rojos recibirán a Mazatlán en el Nemesio Diez, mientras que Monterrey volverá al Estadio BBVA para enfrentar a Santos Laguna.